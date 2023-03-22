В России автозапчасти за год подорожали на 20%

10:12, 22 марта 2023, ПАИ

Средняя стоимость автомобильных запчастей в РФ за год – с 19 марта 2021 года по 19 марта 2022 года — выросла почти на 20%, относительно декабря прошлого года цены снизились на 6,4%, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

«С 19 марта действуют новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО. По оценке Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами марта прошлого года увеличилась на 19,5%», — приводятся слова президента РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева.

Он отметил, что в результате начавшейся стабилизации ситуации с запчастями цены в новых справочниках по сравнению с ценами справочника по запчастям от 19 декабря снизились на 6,4%. Одна из причин этого в том, что с осени прошлого года начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен на запчасти и во многих случаях к небольшому их снижению, пояснил Уфимцев, передает агентство «Прайм».

«При этом, несмотря на общий тренд на снижение средней стоимости запчастей, по ряду популярных марок автомобилей отмечен рост. Так, запчасти для автомобилей ВАЗ (LADA) в справочниках на 19 марта по сравнению со справочниками на 19 декабря выросли в цене в среднем на 3,9%, для автомобилей Chevrolet — на 5,1%. Также выросла стоимость запчастей для автомобилей Volvo — на 4% и Lifan — на 0,6%», — уточняется в сообщении РСА.

Самый существенный рост за год — в новых справочниках по сравнению со справочниками от 19 марта 2022 года — отмечен по ряду запчастей на иномарки. Так, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла за этот период на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%, фары и двери для автомобилей Kia выросли на 36-40%, в то же время указывают в РСА.

«Цены на запчасти продолжают понемногу стабилизироваться — главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей. Недавно депутаты Госдумы предложили включить в стратегию развития автомобильной промышленности задачи создания индустриального сектора промышленного восстановления отработанных компонентов. Если это будет сделано, то это позволит существенно улучшить ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности и других важных потребительских качеств автомобилей», — приводятся слова Уфимцева.