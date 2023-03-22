Более миллиона рублей «подарили» мошенникам доверчивые псковичи

10:37, 22 марта 2023, ПАИ

Более миллиона рублей отдали мошенникам доверчивые жители Пскова и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые под предлогами предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности выгодного инвестирования в акции крупной компании ввели их в заблуждение. Кроме того, некоторые граждане лишились денег во время покупки и продажи товаров онлайн.

В общей сложности потерпевшие потеряли более миллиона рублей, которые достались махинаторам. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.