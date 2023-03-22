Более 17 тонн пищевого сырья не пропустили через границу в Псковской области

17:52, 22 марта 2023, ПАИ

Более 17 тонн порошка гемоглобина и плазмы крови не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Должностные лица межрегионального управления провели ветеринарный контроль 17,7 тонны сырья для пищевой промышленности в автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Партия продукции животного происхождения перевозилась автотранспортным средством из голландской провинции Северный Брабант в адрес московского предприятия.

При осуществлении контрольно-надзорного мероприятия было установлено несоответствие информации о номере транспортного средства, заявленного в ветеринарном сертификате страны-экспортера на экспортируемую из ЕС в РФ готовую пищевую продукцию, содержащую сырье животного происхождения, сведениям в товаротранспортных документах и фактически установленным в результате ветеринарно-санитарного досмотра.

Ввоз пищевого сырья на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза.