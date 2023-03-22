ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

17:41, 22 марта 2023, ПАИ

Центробанк вновь начал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам России, сообщается на сайте регулятора, об этом пишет РБК.



По данным на 1 марта, международные резервы составляли $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд; таким образом, они сократились на $42,8 млрд). Из них на иностранную валюту пришлось $410,6 млрд, а на монетарное золото — $135,5 млрд (в 2022 году — $446,5 и $141,2 млрд соответственно).



На начало марта объем золота составил 74,9 млн унций (2,33 тыс. т), а в марте 2022-го — 73,9 млн.



В последний раз Банк России публиковал структуру международных резервов в марте прошлого года. Кроме того, до 2022 года регулятор раскрывал, сколько международных резервов хранилось на депозитах в других центральных банках и зарубежных коммерческих банках или в иностранной наличной валюте, а сколько было размещено в иностранных ценных бумагах. Сейчас на месте этих данных стоят прочерки. Также по раскрытию ЦБ невозможно сказать, сколько резервов было фактически заморожено западными властями в результате санкций.

