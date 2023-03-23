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Происшествия

Жителю Палкинского района грозит до 5 лет тюрьмы за хранение патронов

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Палкинского района за незаконное хранение патронов. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре района. 

В ходе обыска жилого дома в одной из деревень Палкинского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли 27 патронов, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. Согласно заключению эксперта, они изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

Указанные боеприпасы 55-летний местный житель незаконно хранил по месту жительства более года.

Санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания: ограничение свободы до трех лет, принудительные работы на срок до четырех лет, лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.

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