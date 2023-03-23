Мишустин: России вопреки санкциям удалось сохранить финансовую стабильность

12:57, 23 марта 2023, ПАИ

России удалось сохранить финансовую стабильность вопреки санкционному давлению, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в отчёте о работе Правительства в Госдуме.

Михаил Мишустин отметил, то правительству удалось нормализовать работу кредитных организаций, валютного и фондового рынков, избежать блокировки операций внутри страны, снизить уровень инфляции. Замещение доллара и евро во внешней торговле позволило расширить операции с дружественными странами. Оплата товаров и услуг банковскими картами проходит как и раньше.

Михаил Мишустин добавил, что принятые решения стали основой плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций, в который вошло более 300 мероприятий, отобранных из 33 тыс. предложений со всей страны. На его реализацию направлено около 1,5 трлн рублей из бюджета и ФНБ и почти 4 трлн рублей программ льготного кредитования, проведена реструктуризация займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму около 6 трлн рублей.

«Реализация таких мер позволила оперативно решить важнейшие задачи. При их выполнении мы опирались на первичные данные из всех источников: использовали достоверную обратную связь и от граждан, и от бизнеса, о которой говорил глава государства», – цитирует Михаила Мишустина телеграм-канал кабмина.