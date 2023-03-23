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Происшествия

В Пскове водитель совершил ДТП во время приступа эпилепсии

Псковские полицейские оказали доврачебную помощь водителю, у которого произошел приступ эпилепсии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

Экипаж ДПС по городу Пскову в составе старшего инспектора старшего лейтенанта полиции Артёма Баранова и инспектора капитана полиции Алексея Смирнова нёс службу в микрорайоне Запсковье. По рации сотрудникам ведомства поступило сообщение о том, что у дома № 47 на улице Труда водитель ведет себя неадекватно и совершил ДТП с несколькими автомобилями.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские обнаружили водителя, который столкнулся с тремя транспортными средствами. Он находился в полубессознательном состоянии и не мог самостоятельно покинуть свой автомобиль. По внешним признакам автоинспекторы поняли, что у мужчины начался приступ эпилепсии.

«Сотрудники ГИБДД незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи и до прибытия медиков оказывали водителю доврачебную помощь, благодаря чему к прибытию медиков он пришел в себя», - отметили в ведомстве. 

Позже один из участников дорожного происшествия обратился в Госавтоинспекцию со словами благодарности полицейским за проявленные ими оперативность и профессионализм при исполнении своих служебных обязанностей.

Напомним, старший лейтенант полиции Артём Баранов был дважды номинирован на общественную премию «Народное признание»: в 2019 году за спасение девочки, попавшей в ДТП, в 2020 году за эвакуацию жильцов из горящего дома.

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