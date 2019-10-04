Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»

10:48, 04 октября 2019, ПАИ

Претендентами на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Защита» стали инспекторы ДПС Александр Никонов и Артём Баранов, которые спасли жизнь попавшей в ДТП 7-летней девочки. Выдвинули полицейских на соискание награды коллеги – УМВД России по Псковской области.

29 июня в деревне Паневик в Пскове 34-летняя женщина-водитель мопеда не справилась с управлением и въехала в электрическую опору, в результате чего погибла на месте. На пассажирском сиденье мопеда ехала 7-летняя девочка. Прибывший на место в составе дежурного экипажа ДПС Александр Никонов провел комплекс сердечно-легочной реанимации, в результате чего ребенок начал дышать и пришел в сознание. После этого полицейские передали девочку медикам, которые доставили её в реанимацию детской областной больницы.

Номинация «Защита» предназначена для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций.

Всего в этом году премия будет присуждена в 12 номинациях, среди которых «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробное описание номинаций – здесь>>>

Для того, чтобы подать заявку на соискание премии, необходимо заполнить бланк (скачать его можно здесь>>>) и отправить его по электронной почте premiya@informpskov.ru, желательно в письмо вложить фотографию номинанта. Претендовать на награду и выдвигать соискателей может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области. Заявки принимаются до 12:00 5 декабря.

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