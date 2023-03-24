Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Струго-Красненском районе
ДТП произошло у деревни Катежно Струго-Красненского района 24 марта. Водитель автомобиля «Хендай Крета» пошел на обгон, не убедившись в том, что встречная полоса дороги свободна, и спровоцировал дорожную аварию. Об этом сообщает телеграмм-канал «Псковская сводка».
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Встречная машина, избегая лобового столкновения, съехала на обочину, после чего вылетела в кювет.
По информации ГИБДД, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
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