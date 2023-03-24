Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Струго-Красненском районе

ДТП произошло у деревни Катежно Струго-Красненского района 24 марта. Водитель автомобиля «Хендай Крета» пошел на обгон, не убедившись в том, что встречная полоса дороги свободна, и спровоцировал дорожную аварию. Об этом сообщает телеграмм-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия,

Встречная машина, избегая лобового столкновения, съехала на обочину, после чего вылетела в кювет.

Фото с места происшествия

По информации ГИБДД, пострадавших нет.

Фото с места происшествия


На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

Автомобиль вылетел в кювет после ДТП в Струго-Красненском районе
23 марта 2023

Псковичи подсказывают локации несанкционированных свалок

23 марта 2023

В Пскове ликвидируют стихийную свалку рядом со скандальным арт-объектом
23 марта 2023

10-летний ребёнок угодил под колёса автомобиля в Пскове

23 марта 2023

Стали известны подробности убийства в Островском районе
23 марта 2023

Островичка убила мужчину ударом ножа в рот
23 марта 2023

В Пскове водитель совершил ДТП во время приступа эпилепсии
23 марта 2023

Более миллиона рублей отдали мошенникам жители Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...