Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 800 млн рублей за год потратили псковичи на ювелирные украшения

814 миллионов рублей потратили псковичи на ювелирные украшения в 2022 году. В итоге регион занял 9-е место в рейтинге СЗФО по объему ювелирного рынка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе одного из ювелирных брендов.

При этом средний чек при покупке ювелирных изделий в Псковской области вырос на 4% и составил 5 034 рубля. К примеру, в Санкт-Петербурге средний чек составил 7 722 при общих продажах в 20,7 млрд рублей.

В этом же рейтинге соседняя Новгородская область заняла 10-е место. Общая выручка составила 731 миллион рублей, а средний чек - 3 419 рублей. Меньше всего ювелирные изделия покупают в Ненецком автономном округе. Жители этого региона потратили всего лишь 38 миллионов при среднем чеке в 6 352 рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 марта 2023

К 2030 году 7% многоквартирных домов будут деревянными – РСХБ
24 марта 2023

«Леруа Мерлен» намерена продать свои магазины в России
24 марта 2023

Муниципальным депутатам в Псковской области не придётся ежегодно декларировать доходы
24 марта 2023

История успеха: детское пространство и подарки, сделанные с душой

24 марта 2023

Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в РФ по итогам года
23 марта 2023

Тренинги «Азбука предпринимателя» организует Центр «Мой бизнес» в Пскове

23 марта 2023

Фермерское хозяйство «Нянино» представит свою продукцию на «Вкусной пятнице»

23 марта 2023

Конституционный суд встал на сторону псковича в деле о гостиничных услугах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...