Более 800 млн рублей за год потратили псковичи на ювелирные украшения

17:27, 24 марта 2023, ПАИ

814 миллионов рублей потратили псковичи на ювелирные украшения в 2022 году. В итоге регион занял 9-е место в рейтинге СЗФО по объему ювелирного рынка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе одного из ювелирных брендов.

При этом средний чек при покупке ювелирных изделий в Псковской области вырос на 4% и составил 5 034 рубля. К примеру, в Санкт-Петербурге средний чек составил 7 722 при общих продажах в 20,7 млрд рублей.

В этом же рейтинге соседняя Новгородская область заняла 10-е место. Общая выручка составила 731 миллион рублей, а средний чек - 3 419 рублей. Меньше всего ювелирные изделия покупают в Ненецком автономном округе. Жители этого региона потратили всего лишь 38 миллионов при среднем чеке в 6 352 рубля.