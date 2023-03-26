Мужчину поймали на краже алкоголя из магазина в Пскове

13:49, 26 марта 2023, ПАИ

Росгвардия задержала мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

25 марта около 21 часа экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Коммунальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка.