Великолучанка победила на турнире по кикбоксингу в Белоруссии
Великолучанка заняла первое место в республиканском турнире по кикбоксингу. Как сообщает портал Luki-News, соревнования памяти Василия Швеца на кубок Республики Белоруссия проходили с 23 по 26 марта в СК «Олимпиец» в Могилеве.
В турнире приняли участие 250 сильнейших спортсменов России и Белоруссии. Великолучанка Анастасия Казенникова в финальном бою уверенно одержала победу над хозяйкой турнира. Встреча закончилась со счетом 3:0.
Тренируется Анастасия в спортивном клубе единоборств «Шторм» под руководством Алексея Арефьева.
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