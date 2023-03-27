Великолучанка победила на турнире по кикбоксингу в Белоруссии

10:33, 27 марта 2023, ПАИ

Великолучанка заняла первое место в республиканском турнире по кикбоксингу. Как сообщает портал Luki-News, соревнования памяти Василия Швеца на кубок Республики Белоруссия проходили с 23 по 26 марта в СК «Олимпиец» в Могилеве.

В турнире приняли участие 250 сильнейших спортсменов России и Белоруссии. Великолучанка Анастасия Казенникова в финальном бою уверенно одержала победу над хозяйкой турнира. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Тренируется Анастасия в спортивном клубе единоборств «Шторм» под руководством Алексея Арефьева.