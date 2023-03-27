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Экономика

Самозанятые в Псковской области за год заработали 3,5 млрд рублей

Самозанятые в Псковской области заработали 3,5 млрд рублей за 2022 год, сообщили ПАИ в УФНС России по Псковской области.

По состоянию на март 2023 года в качестве самозанятых в налоговых органах региона зарегистрировались 22 тысячи 565 налогоплательщиков. Из них 18 тысяч 686 самозанятых осуществляют деятельность именно на территории Псковской области.

Всего за 2022 год самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 3 миллиарда 505 миллионов рублей и заплатили налогов на 139 миллионов 802 тысячи рублей.

В число наиболее популярных видов деятельности, которые выбирают плательщики НПД в Псковской области, по-прежнему входит строительство, продажа товаров собственного производства и услуги косметологии.

Также самозанятые активно регистрируются как водители такси, парикмахеры, арендодатели.

Статус самозанятого позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% – с доходов, полученных от физических лиц, и 6% – с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ (при этом самозанятые обязаны формировать чеки в программе «Мой налог»), уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию. Это позволяет легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков.

Для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. В качестве самого удобного способа регистрации УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог», которое необходимо установить для этого на мобильное устройство.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России.

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