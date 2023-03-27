В Усвятском районе «Газель» врезалась в опору ЛЭП и вылетела в кювет

13:47, 27 марта 2023, ПАИ

ДТП произошло у деревни Церковище Усвятского района. 64-летний водитель «Газели» не справился с управлением и врезался опору ЛЭП. После этого автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель остался жив и отказался от госпитализации.

На месте происшествия, кроме бригады скорой помощи, работали пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.