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Экономика

Семинары по единому налоговому счету проведут в Псковской области

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам о нюансах Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.

Так, ближайшие семинары пройдут сразу в трех районных центрах Псковской области. В Плюссе на улице Ленина, 25 (администрация городского поселения) 28 марта в 11:00. В этот же день в 10:00 семинар организуют в Новосокольниках на улице Тихмянова, 10 (Детская школа исскуств). 29 марта в 11:00 мероприятие пройдет в Пушкинских Горах на улице Ленина, 6 (администрация городского поселения Пушкинские Горы).

В качестве докладчиков выступят специалисты УФНС России по Псковской области, которые расскажут о порядке и сроках представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов плательщика и об ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) этого документа. 

В свою очередь 29 марта начальник отдела урегулирования задолженности физических лиц Татьяна Малышева на онлайн-вебинаре объяснит, что делать, если образовалась задолженность. 

Кроме того, 28 и 31 марта в 11:00 заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Юлия Фрис и начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом управления Дмитрий Иванов проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС и расскажут о том, как правильно оформлять платежные документы на ЕНП, а также покажут на примере оформление платежного документа по налогам, не входящим в состав ЕНС.

Подключиться к вебинарам можно по ссылкам: «Введение института ЕНС с 01.01.23. Уменьшение налога на УСН и ПСН на уплаченные страховые взносы» и «Введение института ЕНС с 01.01.2023 года. Оформление платёжных документов».

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.

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