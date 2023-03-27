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Экономика

Райффайзенбанк сообщил об ограничении валютных переводов для физлиц

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность осуществлять валютные переводы для частных клиентов, сообщается в Telegram-канале кредитной организации. 

«Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Минимальная сумма будет составлять 20 тысяч долларов США. Переводы в EUR доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов: с 3 апреля минимальная сумма составит 20 тысяч евро», — говорится в заявлении.

В организации объяснили, что введение новых ограничительных мер обусловлено необходимостью не превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в валюте.

В то же время в других иностранных валютах минимальные суммы переводов не изменились: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Ограничений на входящие переводы в валюте нет, добавили в банке.

Комиссия по таким переводам будет зафиксирована на уровне 300 долларов/евро или эквивалент для других валют.
 

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