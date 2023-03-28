Выплаты получат пострадавшие от беспилотника жители Тульской области

22:54, 27 марта 2023, ПАИ

Власти Тульской области во вторник начнут начислять выплаты пострадавшим от взрыва беспилотника в Киреевске, сообщает РИА Новости с ссылкой на правительство региона.

«Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что люди, которые получили травмы в результате падения БПЛА в Киреевске, смогут получить компенсации уже завтра. А в ближайшие дни тем, кто потерял жильё, начнут предоставлять сертификаты на приобретение нового», — говорится в сообщении.

Сообщается, что губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий указ. Согласно документу, тем, чьё имущество пострадало из-за происшествия, выплатят до 1 миллиона рублей. Граждане, потерявшие имущество, получат компенсацию в соответствии с площадью утраченного жилья.

По данным министра ЖКХ региона Олега Дючкова, в пострадавших многоквартирных домах восстанавливают остекление. Также продолжается экспертиза частных домов, получивших наибольшие повреждения.

«Алексей Дюмин поручил в кратчайшие сроки завершить обследование домов, а также оперативно оказывать комплексное сопровождение в решении всех возникающих вопросов», — информируют власти.

Напомним, что украинский беспилотник стал причиной взрыва в Тульской области.