Украинский беспилотник стал причиной взрыва в Тульской области

17:45, 26 марта 2023, ПАИ

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», - сказал собеседник агентства, пишет ТАСС.

Напомним, что взрыв прозвучал в 15:19. По данным ЕДДС по Киреевскому району Тульской области, три человека получили осколочные ранения, также повреждения зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.