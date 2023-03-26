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Происшествия

Украинский беспилотник стал причиной взрыва в Тульской области

Причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Telegram-канал «Лента дня»

«Причиной взрыва в Тульской области стал оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат», - сказал собеседник агентства, пишет ТАСС.

Напомним, что взрыв прозвучал в 15:19. По данным ЕДДС по Киреевскому району Тульской области, три человека получили осколочные ранения, также повреждения зафиксированы в трех многоквартирных домах и четырех хозпостройках.

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