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Экономика

В России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранцами

Одним из условий для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет, говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Об этом пишет «Интерфакс».

Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

Эта подкомиссия вправе санкционировать проведение сделок с «недружественными» резидентами, на осуществление которых весной 2022 года российские власти ввели ограничения в ответ на антироссийские санкции, а также согласовывать условия соответствующих договоров.

В декабре 2022 года подкомиссия назвала ряд условий, которые целесообразно применять при выдаче разрешений на отчуждение российских активов лицами, связанными с «недружественными» государствами. Это, в частности, дисконт к независимой оценке рыночной стоимости актива в размере не менее 50%, наличие рассрочки платежа на один-два года. Кроме того, вместе с этими условиями или вместо них (в документе говорилось «и/или») мог быть предусмотрен добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки.

Теперь подкомиссия скорректировала условия: режим «и/или» отменяется. Для выхода из российских активов «недружественным» иностранцам обязательно придется платить взнос в российский бюджет.

По общему правилу его размер составит «не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке», то есть до 5%. Вдвое больше взнос будет - не менее 10% от рыночной стоимости активов, если они отчуждаются со скидкой более 90%.

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