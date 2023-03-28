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Экономика

Аналитики составили портрет среднестатистического покупателя жилья в ипотеку

Исследование, по результатам которого был составлен портрет классического ипотечного заемщика, провели специалисты Банка ДОМ.РФ. Это мужчина или женщина среднего возраста, с высшим образованием, состоит в браке и имеет детей. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении. 

Как рассказал зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, в последнее время приобретение жилья в ипотеку стало доступным для клиентов всех возрастов и с разным уровнем дохода. По его словам, это объясняется широким разнообразием представленных на рынке продуктов, а также распространением льготных федеральных и адресных региональных программ.

Не последнюю роль в доступности ипотеки играют и такие меры господдержки, как материнский (семейный) капитал, выплаты для многодетных, налоговый вычет и другие, подчеркнули в банке. Алексей Косяков также отметил увеличение доли молодых заемщиков – в настоящее время средний возраст получателей кредитов составляет 37 лет, тогда как в 2019–2022 годах этот показатель составлял 40 лет, а в 2018 году – 42 года.

Фото: Пресс-служба Банк ДОМ.РФ

Уточняется, что наиболее активно сегодня оформляют ипотечный кредит клиенты в возрасте от тридцати до сорока лет (49%). Примерно вдвое меньше заемщиков на момент обращения за кредитом на жилье достигли сорока-пятидесятилетнего возраста (25%), а получателей ипотечного кредита до тридцати лет насчитывается 20%. Наименьшее же число сделок по ипотеке, согласно статистике, заключается с клиентами в возрасте пятидесяти и более лет – всего 6%.

Кроме того, аналитики выяснили, что чуть более половины ипотечных заемщиков (52%) – мужчины. Что же касается семейного положения клиентов, то большая часть из них женаты или замужем (65%), 25% не состоят в браке, а 10% – находятся в разводе. Порядка 45% ипотечников к моменту приобретения жилья не имеют детей, половина заемщиков воспитывает одного или двух детей, а 5% получателей целевых кредитов приходится на многодетных родителей. И наконец, более 95% заемщиков имеют диплом о высшем образовании, а примерно 3% – о среднем специальном.

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