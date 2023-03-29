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Происшествия

Часть склона обвалилась на городище Воронич

Фото: Екатерина Дмитриева

На городище Воронич в Пушкинском заповеднике произошёл частичный обвал западного склона, сообщила на странице музея заместитель директора Екатерина Дмитриева.

По её словам, это вызвано большим скоплением талых вод внутри холма. В связи с этим городище Воронич закрыто для посещения на неопределённый срок, до полного устранения последствий обвала.

Городище представляет собой холм с крутыми склонами и подковообразной вершиной, на которой находятся остатки крепостного вала; двух боковых дорог, ведших к воротам; остатки Ильинской церкви, родовое кладбище помещиков соседнего села Тригорского и восстановленная в 2007 году церковь Святого Георгия. Рядом с церковью похоронены Семён Гейченко и Савва Ямщиков.

С 1936 года городище Воронич входит в состав музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

По соседству с городищем расположена деревня Воронич Пушкиногорского района Псковской области, а также «Тригорское» — музей-усадьба друзей А. С. Пушкина.

 

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