Часть склона обвалилась на городище Воронич

09:53, 29 марта 2023, ПАИ

На городище Воронич в Пушкинском заповеднике произошёл частичный обвал западного склона, сообщила на странице музея заместитель директора Екатерина Дмитриева.

По её словам, это вызвано большим скоплением талых вод внутри холма. В связи с этим городище Воронич закрыто для посещения на неопределённый срок, до полного устранения последствий обвала.

Городище представляет собой холм с крутыми склонами и подковообразной вершиной, на которой находятся остатки крепостного вала; двух боковых дорог, ведших к воротам; остатки Ильинской церкви, родовое кладбище помещиков соседнего села Тригорского и восстановленная в 2007 году церковь Святого Георгия. Рядом с церковью похоронены Семён Гейченко и Савва Ямщиков.

С 1936 года городище Воронич входит в состав музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

По соседству с городищем расположена деревня Воронич Пушкиногорского района Псковской области, а также «Тригорское» — музей-усадьба друзей А. С. Пушкина.