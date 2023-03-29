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Экономика

Сбербанк выдаст льготный кредит Псковскому хлебокомбинату

Фото: пресс-служба Сбера

Кредит по программе льготного кредитования предприятий, осуществляющих переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, выдаст Сбербанк крупнейшему предприятию пищевой промышленности Псковской области и Северо-Запада – АО «Псковский хлебокомбинат». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

По данным СПАРК, доля комбината в Псковской области составила 51,5%. Предприятие реализует более 20 тысяч тон продукции ежегодно.

Программу льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции, реализует Минсельхоз России в рамках постановления правительства № 1528 от 29 декабря 2016 года.

В четвертом квартале 2022 года АО «Псковский хлебокомбинат» дважды использовал программу кредитования Сбера под льготную закупку муки по линии Минсельхоза на общую сумму порядка 70 миллионов рублей.

«Партнёром правительственных программ поддержки бизнеса Сбербанк традиционно выступает на протяжении уже многих лет. Банк заинтересован в росте объёмов кредитования предприятий пищевой промышленности Псковской области, и мы видим большое внимание производителей продуктов питания к программе Минсельхоза, тем более что теперь получать льготные кредиты стало проще», - рассказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Льготные программы Минсельхоза — своевременная и важная мера, которая поддерживает производителей в сегодняшних условиях и способствует дальнейшему развитию пищевой промышленности в нашем регионе. Мы не первый раз пользуемся кредитами Сбера под льготную закупку сырья по линии Минсельхоза, что хорошо помогает в период необходимости пополнения оборотных средств», - заявил генеральный директор АО «Псковский хлебокомбинат» Виктор Почернин.

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