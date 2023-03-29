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Происшествия

Убитым таксистом оказался магистрант ПсковГУ

Убитым таксистом оказался магистрант ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в администрации вуза.

Молодой человек учился на первом курсе в магистратуре университета. «Мы знаем его как хорошего человека и ответственного ученика. Весь университет потрясен новостью о гибели. Ужасная утрата для семьи. Администрация вуза выражает сердечные соболезнования», - сообщили редакции.

Ранее сообщалось, что 27 марта на окраине Пскова был обнаружен труп с огнестрельным ранением.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 марта 25-летний обвиняемый поссорился с подвозившим его таксистом и застрелил потерпевшего. После совершённого преступления он вытащил тело из машины, сел за руль и переехал в другую часть города, где сжёг автомобиль. Обвиняемый заключён под стражу.

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