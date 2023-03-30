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Культура

Псковский театр драмы ввёл скидку для пенсионеров

Руководство Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина утвердило скидку для пенсионеров в размере 20%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Купить билет по сниженной цене можно в кассе театра при предъявлении пенсионного удостоверения за 7 дней до мероприятия. Такая же льгота предоставляется студентам очной формы обучения: -20% по студенческому билету.

Стопроцентная скидка при покупке билета на репертуарные спектакли Псковского театра драмы предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, инвалидам I группы, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Скидка 20% доступна инвалидам II и III групп, детям-инвалидам, детям из многодетных и малоимущих семей, военнослужащим, проходящим службу по призыву. Льгота предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Узнать подробности о скидках в Псковском театре драмы можно здесь.

Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра. Касса работает ежедневно с 9:30 до 21:00 с перерывом с 15:00 до 15:30 по адресу: ул. Пушкина, 13. Телефон кассы: +7 (8112) 72-80-22.

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