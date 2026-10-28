Школьники из четырёх регионов приедут на фестиваль в «Михайловское»

15:13, 28 октября 2026, ПАИ

В дни школьных каникул, с 30 октября по 3 ноября, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдёт Пушкинский детский фестиваль «Помолитесь обо мне». Его участниками станут учащиеся 6–8-х классов из Московской, Тверской и Ленинградской областей, а также школьники из Псковской области – из Пскова, Великолукского и Островского муниципальных округов.

Как сообщили ПАИ в «Михайловском», название фестиваля отсылает к рассказу протоиерея Александра Ветелева, доктора богословия и профессора Московской духовной академии, о событии, случившемся в 1960-е годы.

«По словам священника, – рассказали в «Михайловском», – в одну из годовщин смерти Пушкина тот явился ему во сне и попросил молиться за него: «…Здесь, на земле, все мои стихи читают и все меня прославляют, но молиться за меня никто не молится». Эта история была опубликована в сборнике «Помолитесь обо мне», вышедшем по благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия».

В музее также уточнили, что идея фестиваля возникла во время общения епископа Великолукского и Невельского Варнавы с сотрудниками Пушкинского заповедника.

Как убеждены организаторы этой масштабной акции, несколько дней в псковских пушкинских местах помогут детям увидеть в Пушкине не только литературного гения, но и человека – с его духовными исканиями, отношением к вере, семье и родной земле. Школьников ждут экскурсии по музею-заповеднику и подробный рассказ о жизни Александра Сергеевича в Псковской губернии от хранителя мемориальной усадьбы Юлии Узенёвой. В программу также включены посещение Святогорского монастыря, где упокоен поэт, и мужской обители в Вехно, концертный показ анимационного сериала «Пушкин и… Михайловское» с живой музыкой и многое другое, а главное – презентация творческих работ участников фестиваля по итогам увиденного и услышанного ими.

Напомним, что 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится променад-концерт «В единстве культур – сила народа», который также во многом ориентирован на молодую аудиторию.