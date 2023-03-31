Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанка завоевала кубок в турнире «Танцевальные истории» в Москве

Великолучанка заняла первое место на всероссийском этапе Кубка Российского танцевального союза в Москве 25-26 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: комитет культуры администрации города Великие Луки

Крупный международный турнир по танцевальному спорту «Танцевальные истории», в котором приняла участие воспитанница студии «Созвездие» Василиса Глазычева, проходил в московском выставочном центре «Крокус Экспо». Великолучанка стала победителем в категории «Ювеналы-1» и поднялась на высшую ступень пьедестала, одолев 40 соперниц. 

Руководитель студии Мария Глазычева приняла участие в восьмичасовом практическом семинаре по программе латиноамериканских и европейских танцев, где своими секретами танцевального мастерства делились известные танцоры России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 марта 2023

Борис Елкин пригласил псковичей пробежать марафон
31 марта 2023

Великолучанка завоевала кубок в турнире «Танцевальные истории» в Москве
31 марта 2023

ПсковГУ выиграл грант на ремонт спортивных помещений
31 марта 2023

Пскович вошёл в состав сборной «Динамо» в Санкт-Петербурге

30 марта 2023

Жители Струг Красных встретили футболистов – финалистов российских соревнований
30 марта 2023

Всероссийские соревнования по кудо будет транслировать «Первый Псковский»
30 марта 2023

Порховича признали сильнейшим шахматистом на турнире в Сочи
30 марта 2023

400 кудоистов приедут в Псков на соревнования

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...