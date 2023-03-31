Великолучанка завоевала кубок в турнире «Танцевальные истории» в Москве

14:35, 31 марта 2023, ПАИ

Великолучанка заняла первое место на всероссийском этапе Кубка Российского танцевального союза в Москве 25-26 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Крупный международный турнир по танцевальному спорту «Танцевальные истории», в котором приняла участие воспитанница студии «Созвездие» Василиса Глазычева, проходил в московском выставочном центре «Крокус Экспо». Великолучанка стала победителем в категории «Ювеналы-1» и поднялась на высшую ступень пьедестала, одолев 40 соперниц.

Руководитель студии Мария Глазычева приняла участие в восьмичасовом практическом семинаре по программе латиноамериканских и европейских танцев, где своими секретами танцевального мастерства делились известные танцоры России.