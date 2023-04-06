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Экономика

В Совфеде поддержали предложение о бессрочных кредитных каникулах

Введение в России бессрочных кредитных каникул позволит преодолеть трудности, созданные западными санкциями, заявил первый заместитель председателя бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин, сообщает «Прайм».

«Предложение будет способствовать преодолению сложностей, которые создают нам незаконные санкции», — сказал он, отметив, что Россия еще не преодолела переходный период.

Также он подчеркнул, что к обсуждению этой меры присоединятся все члены Совфеда.

Ранее комитет Государственной думы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению проект закона, согласно которому граждане, ИП и бизнес смогут обратиться за оформлением кредитных каникул до конца текущего года.

Кроме того, в ЦБ завершают работу над законопроектом о постоянном механизме кредитных каникул по потребительским кредитам и займам.

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