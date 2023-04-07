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Общество

День рождения Рунета празднуется сегодня

7 апреля отмечается День рождения Рунета, сообщает calend.ru.

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано Соглашение «О порядке администрирования зоны .RU».

Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в интернете. Согласно соглашению, обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена .RU были переданы Российскому НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в зоне RU.

Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы первые доменные имена. До этого все советские ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. Однако, после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня в России существует ещё один домен — .рф — национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года и сначала была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год — в ноябре 2010 года.

Домен .RU продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире (в нем зарегистрировано около 5 миллионов доменных имен), а количество пользователей Рунета к 2020 году достигло 118 миллионов человек, и эта цифра постоянно растет. 

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