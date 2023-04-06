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Экономика

В России исчезнут некоторые бренды Danone

Французский производитель молочной продукции Danone намерен отказаться от своих глобальных брендов в РФ. Речь идет о таких именах, как Activia, Alpro, Actimel и непосредственно Danone. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке, который знаком с планами иностранного предприятия.

Как уже писали в социальных сетях, французы изучают разные варианты. Например, они могут использовать локальные имена для той продукции, которая сейчас продается под глобальными брендами. Так, к традиционным молоку, кефиру, творогу, сметане «Простоквашино» компания может добавить йогурты, творожные десерты и другую продукцию.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — сказали в Danone Россия, отвечая на вопрос, планирует ли производитель вывести международные имена с местного рынка.

Дело в том, что в октябре 2022 года французская компания заявила, что намерена передать контроль над местным производством молочных продуктов и растительных напитков. В контур сделки не войдет бизнес, который занимается детским питанием на заводе «Истра-Нутриция». Это бренды Nutrilon, «Малютка» и «Малыш».

Вполне вероятно, что компания передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион не обратный выкуп, отмечали эксперты. Но глобальные имена вряд ли перейдут новому владельцу, обычно международные компании не позволяют их использовать после продажи бизнеса в РФ.

В России Danone развивается с 1992 года, на территории страны у компании 13 заводов, которые выпускают молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и так далее. Речь идет о таких брендах, как «Простоквашино», Activia, Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «BioБаланс», «Тёма», Alpro и другие. 

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