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Экономика

Розничные клиенты разместили в Россельхозбанке более 1,4 трлн рублей

Россельхозбанк оценил сбережения своих клиентов более чем в 1,4 трлн рублей на конец марта. Аналитики РСХБ выяснили, какому вкладу клиенты банка отдавали наибольшее предпочтение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Существующая динамика открытия вкладов свидетельствует о доверии физических лиц к банковской системе в целом и Россельхозбанку в частности. Объем привлеченных средств физических лиц – клиентов РСХБ на 31 марта 2023 г. превысил 1,4 трлн рублей. С начала года портфель вкладов и счетов физически лиц увеличился более чем на 2%. По оценкам аналитиков РСХБ, вкладчики отдавали предпочтение депозитам «Доходный» и «Пенсионный Плюс». Клиенты банка разместили на вклад «Доходный» более 460 млрд рублей, на вклад «Пенсионный Плюс» - более 300 млрд рублей. Депозиты для значимых клиентов в общей структуре портфеля составили более 250 млрд руб. Средства клиентов РСХБ на накопительных, карточных и текущих счетах оцениваются на конец марта в 290 млрд рублей. Банк предоставляет своим клиентам возможность совершать операции по вкладам и счетам без посещения офисов банка, используя дистанционные каналы обслуживания, такие как Интернет-Банк и Мобильный банк.

Аналитики РСХБ отмечают, что рост сбережений обусловлен ростом заработной платы в экономике на 11,2% за 2022 год. В сельском хозяйстве рост зарплат за 2022 год составил 12%, в то время как за предыдущий год рост зарплат в данном сегменте составил всего 5,6% против 9,2% в целом по экономике. 

Банковский сектор демонстрирует устойчивость, клиенты доверяют свои средства в первую очередь классическим инструментам сбережения, таким как банковские вклады и накопительные счета. На рынке вкладов складывается тенденция, когда клиенту предлагается не только выбор между разными линейками депозитов, а своеобразный вклад-конструктор, когда клиент настраивает условия «под себя». Для такого продукта есть свой потребитель, однако он требует повышенного уровня финансовой грамотности, чтобы взаимоотношения банка и клиента не принесли разочарования сторонам. Большинство предпочитает ясность и прозрачность условий сбережения денежных средств с небольшим количеством дополнительных условий.

В связи со спадом интереса российских вкладчиков к валютным депозитам в долларах и евро, вклады в юанях набирали обороты. Вклады в китайской валюте могут стать отличной альтернативой доллару и евро для диверсификации портфеля. Они позволят получить как процентный доход, так и прибыль от изменения курса.

Эксперты РСХБ придерживаются мнения, что интерес физических лиц и в 2023 году будет направлен в основном на вклады в рублях. Именно они демонстрируют наиболее высокую доходность, значительно превосходящую текущий уровень инфляции.

«Ожидается, что привлекательный уровень ставок сохранится по крайней мере до начала второго полугодия, но и в дальнейшем ставки по депозитам будут сохраняться на повышенном уровне. В течение трех последних лет именно вклады показывали низкие темпы роста на фоне различных потрясений. Часть сбережений мигрировала в инвестиционные инструменты или во вложения в недвижимость. Однако в текущем году тенденция начнет изменяться на противоположную. Темп роста вкладов может достичь 8-9% за год. Поддержку этому процессу окажут высокие темпы роста зарплат и растущий объем социальных выплат, а также возврат части средств с фондового рынка», - комментирует Дмитрий Тарасов, руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка.

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