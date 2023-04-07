Накануне выходных псковичка украла из магазина виски и продукты

16:55, 07 апреля 2023, ПАИ

7 апреля около 14:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку виски и продукты питания.

Проводится проверка.

