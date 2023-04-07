Накануне выходных псковичка украла из магазина виски и продукты
7 апреля около 14:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 29-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку виски и продукты питания.
Проводится проверка.
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