Дефицит кадров грозит российскому бизнесу – Максим Решетников

22:20, 07 апреля 2023, ПАИ

Российский бизнес столкнётся с высокой конкуренцией за кадры из-за низкого уровня безработицы в стране. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме «Мой бизнес», сообщает РИА ФАН.

Глава ведомства отметил, что такое снижение уровня безработицы во многом является заслугой малого и среднего бизнеса. Этих результатов удалось достичь при помощи десятилетий планомерной работы в сфере развития предпринимательства под патронатом президента России Владимира Путина.

Максим Решетников во время своей речи также подчеркнул, что низкий уровень безработицы в стране сохранится надолго. Кроме того, политик предположил дальнейшее снижение этого показателя.