ФОТО Премьера брасс-концерта «Картинки с выставки» состоялась в Пскове

18:26, 09 апреля 2023, ПАИ

Премьера брасс-концерта «Картинки с выставки» прошла в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков



Фото: Кирилл Кожуков















На сцене Псковской областной филармонии собрались духовики из Санкт-Петербурга под руководством Алексея Репникова. В программе прозвучали цикл фортепьянных пьес М. Мусоргского «Картинки с выставки», «Ночь на Лысой горе», «Рассвет на Москве-реке», а также сюита для брасс-ансамбля «Хованщина».

Всего на сцене выступило 16 музыкантов: 12 духовиков, три ударника и главный дирижёр Алексей Репников.