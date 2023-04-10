Центробанк объяснил ослабление рубля

16:42, 10 апреля 2023, ПАИ

Наблюдаемое сейчас ослабление рубля происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета Банка России за 2022 год. Об этом пишет РИА Новости.

Он объяснил, что выручка следует за объемами и ценой продаж с отставанием, так как оплата происходит не сразу, а в срок до трех месяцев после отгрузки товара.



«После того как мы пройдем некоторую нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, которое случилось в феврале, экспортная выручка начнет восстанавливаться», — уверен Заботкин.



Нынешний поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, на конец декабря — начало января. При этом Заботкин напомнил об устойчивом росте импорта, связанном с восстановлением производственных цепочек.

Зампред ЦБ заключил, что дальше динамика курса рубля будет более гладкой.

Сейчас доллар стоит 81,54 рубля, евро - 88,61.