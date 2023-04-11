Псковичам предлагают пройти диспансеризацию

13:48, 11 апреля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию. Об этом сообщается в Telegram канале «Городская поликлиника Пскова».

Обратиться можно по месту прикрепления в отделение профилактики в следующие подразделения учреждения:

- Подразделение – №1, улица Кузнецкая, дом 19, кабинет №54 с 8:00 до 13:00

- Подразделение – №2, улица Кузбасской Дивизии, дом 22, корпус Б, с 8:00 до 18:00

- Подразделение №3, улица Индустриальная, дом 8, кабинет №26, с 8:00 до 12:00

Предварительная запись ведется через кол-центр поликлиники по номеру 299-028.