День космонавтики отмечают 12 апреля

08:19, 12 апреля 2023, ПАИ

В России и в мире 12 апреля чествуют величайшее достижение науки XX столетия, пишет calend.ru.

День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

