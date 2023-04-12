Новый мультимедийный спектакль покажут на стенах Псковского кремля

15:27, 12 апреля 2023, ПАИ

Мультимедийный спектакль покажут на территории Довмонтова города на стенах Псковского кремля с 28 апреля по 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В спектакле расскажут о знакомстве и супружестве княгини Ольги и князя Игоря, о плане мести древлянам, принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

По поручению Михаила Ведерникова более 1000 билетов передадут семьям участников СВО в Региональный комитет семей воинов Отечества и Центр помощи семьям мобилизованных.

Все желающие могут приобрести билеты в кассе Кремля или на сайте https://orbilet.ru/event/9790.