Пять лет колонии грозит жителю Пскова за кражу iPhone у друга

16:59, 12 апреля 2023, ПАИ

Пять лет колонии грозит 43-летнему жителю Пскова за кражу iPhone 11 у друга. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В ноябре подсудимый находился в гостях у друга, где и заметил телефон, который решил присвоить, пока хозяин квартиры спал. Затем злоумышленник отдал аппарат в скупку и получил за него 2 тысячи рублей.

Своими действиями пскович причинил потерпевшему ущерб в размере 25 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.