Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 370 млн рублей привлек псковский бизнес за счет инструментов гарантийной нацсистемы

371 миллион рублей получили псковские предприниматели по программе национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего бизнеса за 2022 год, сообщил на круглом столе в медиацентре ПАИ заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев.

При этом был заключен 61 договор поручительства. 

«Начиная со времени выхода из ковида, у нас абсолютно поменялась структура микрозаймов и структура кредитов, которые мы поддерживаем при помощи РГО. Если раньше 60% кредитов было взято на пополнение оборотного капитала, то сейчас ситуация изменилась, и в основном берут кредиты на инвестиционные проекты, которые способствуют развитию бизнеса в целом», - сказал Сергей Зуев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 апреля 2023

Псковская область представит свои лучшие бренды на всероссийском конкурсе
12 апреля 2023

Национальную гарантийную систему обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
12 апреля 2023

Появился видеопроект, разрушающий мифы об экономике России
11 апреля 2023

В Пскове подводят итоги конкурса «Экспортер года»
11 апреля 2023

Россельхозбанк презентовал великолукской академии возможности платформы «Я в Агро»
10 апреля 2023

Какие выплаты на ребёнка можно получать вместе с единым пособием, рассказали эксперты
07 апреля 2023

Александр Котов: Простого времени для бизнеса не было
07 апреля 2023

В Псковской области собираются открыть производство яблочного уксуса

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...