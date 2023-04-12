Более 370 млн рублей привлек псковский бизнес за счет инструментов гарантийной нацсистемы

17:48, 12 апреля 2023, ПАИ

371 миллион рублей получили псковские предприниматели по программе национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего бизнеса за 2022 год, сообщил на круглом столе в медиацентре ПАИ заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев.

При этом был заключен 61 договор поручительства.

«Начиная со времени выхода из ковида, у нас абсолютно поменялась структура микрозаймов и структура кредитов, которые мы поддерживаем при помощи РГО. Если раньше 60% кредитов было взято на пополнение оборотного капитала, то сейчас ситуация изменилась, и в основном берут кредиты на инвестиционные проекты, которые способствуют развитию бизнеса в целом», - сказал Сергей Зуев.