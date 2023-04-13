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Происшествия

Великолукская пенсионерка сделала мошенника миллионером

Пенсионерка из Великих Лук лишилась миллиона рублей после общения с мошенником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, 12 апреля великолучанке 1955 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются несанкционированно списать деньги со счета пенсионерки, а для сохранения средств предложил перевести их с карты на «безопасный счет».

Потерпевшая последовала совету мнимого банковского служащего и лишилась в общей сложности миллиона рублей. Когда женщина убедилась в обмане, она обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

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