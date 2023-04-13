В Пскове за кражу косметики задержана 53-летняя женщина

17:04, 13 апреля 2023, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в хищении косметики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сегодня около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 53-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.