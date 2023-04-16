Трех медвежат из Тюменской области направили на реабилитацию в Тверь

12:33, 16 апреля 2023, ПАИ

Трех медвежат, найденных жителями Вагайского района Тюменской области, отправили на реабилитацию в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что трое голодных медвежат без матери пришли к людям в село Дубровное Вагайского района 11 апреля. Участие в их судьбе приняли областная ветеринарная служба, центр транспортного обеспечения регионального правительства и неравнодушные жители региона.

«Мишки-сироты Ермак, Тайга и Лайма отправились в длительное путешествие в Центр спасения медвежат-сирот в Тверскую область. Там им предстоит пройти период адаптации к дикой природе, самим научиться добывать пищу, затем медвежата вернутся на малую родину», — отмечается в сообщении.

Центр спасения медвежат-сирот сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что едет навстречу машине с тюменскими медвежатами. Предположительно, передача животных должна состояться в воскресенье в Кирове.

Напомним, что в начале февраля двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Позже они были переданы в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там они получили имена Фасолинка и Горошинка. Зоозащитники планируют выпустить медвежат в дикую природу, как только они станут полностью самостоятельными.