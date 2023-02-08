Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Переданных на реабилитацию медвежат-сирот вернут в псковский лес осенью

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Медвежат, найденных в Локнянском районе и переданных в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, вернут в естественную среду обитания в конце сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По его словам, медведицы бросают своих детенышей, если раньше них выходят из спячки. Такое может произойти, если кто-то её потревожит или произойдет подтопление берлоги.

«Такие ситуации случаются, в данное время года они абсолютно беспомощны. Случайно люди, бывает, находят. Соответственно, сейчас медвежата направлены в Тверскую область на реабилитацию. Там они проходят курс. После этого будут возвращены в естественную среду обитания, туда, где их нашли. Эти ребята будут выпущены в конце сентября», - рассказал Андрей Горкунов.

Ранее сообщалось, что охотник в Локнянском районе нашёл двух медвежат-сирот.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе
08 февраля 2023

До 0 градусов прогнозируют псковские синоптики 9 февраля
08 февраля 2023

Переданных на реабилитацию медвежат-сирот вернут в псковский лес осенью
08 февраля 2023

Как проходит отопительный сезон в регионе, обсудят на «Серебряном дожде»
08 февраля 2023

Псковский опыт по поддержке семей мобилизованных заинтересовал омбудсменов СЗФО
08 февраля 2023

ФОТОФАКТ Морозная аэрография
08 февраля 2023

Псковские полицейские провели рейд по поиску мигрантов-нелегалов
08 февраля 2023

Двух медвежат-сирот нашёл охотник в Локнянском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...