Переданных на реабилитацию медвежат-сирот вернут в псковский лес осенью

11:27, 08 февраля 2023, ПАИ

Медвежат, найденных в Локнянском районе и переданных в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, вернут в естественную среду обитания в конце сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По его словам, медведицы бросают своих детенышей, если раньше них выходят из спячки. Такое может произойти, если кто-то её потревожит или произойдет подтопление берлоги.

«Такие ситуации случаются, в данное время года они абсолютно беспомощны. Случайно люди, бывает, находят. Соответственно, сейчас медвежата направлены в Тверскую область на реабилитацию. Там они проходят курс. После этого будут возвращены в естественную среду обитания, туда, где их нашли. Эти ребята будут выпущены в конце сентября», - рассказал Андрей Горкунов.

Ранее сообщалось, что охотник в Локнянском районе нашёл двух медвежат-сирот.