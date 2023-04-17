Псковичи могут выйти с предложениями на форум «Сильные идеи для нового времени»

09:36, 17 апреля 2023, ПАИ

Открыт сбор предложений на третий форум «Сильные идеи для нового времени - 2023». Об этом ПАИ сообщили в Центре «Мой бизнес» со ссылкой на организационный комитет мероприятия.

Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Цель мероприятия – выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей.

«С сегодняшнего дня мы вместе с Фондом Росконгресс открываем крауд-платформу, где граждане имеют возможность добавлять и представлять свои идеи и проекты по предложенным номинациям», - сообщила генеральный директор АСИ, заместитель председателя организационного комитета форума Светлана Чупшева.

Сбор идей будет проходить по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы. Прием заявок продлится до 26 апреля.

Оценивать идеи на крауд-платформе будет широкое экспертное сообщество АСИ, которое отберет топ-1000 идей. Далее эксперты выберут топ-200 идей. И к концу мая председатель и бюро экспертного совета АСИ определят топ-100 идей.

По итогам отбора десять лучших инициатив будут представлены президенту России в рамках очной части форума, которая пройдет 28-29 июня. 28 июня состоятся все его мероприятия, а 29 июня пройдёт пленарное заседание.

Авторы идей, вошедших в топ-листы, получат возможность презентовать свои проекты на мероприятиях, проводимых Фондом Росконгресс, в течение года. «Что касается работы с инициативами, которые поступают от граждан, мы предлагаем оказывать им поддержку не только в активный период проведения форума, но и после его окончания. Принимая во внимание ежегодный характер проведения мероприятия, процесс станет непрерывным, и мы будем использовать эти материалы в дальнейшей работе», - отметил советник президента РФ, заместитель председателя - ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Также оргкомитет рассмотрел вопрос учреждения премии «Сильные идеи для нового времени» российским брендам. Награда будет присуждаться лучшим отечественным брендам, которые способны заместить и успешно замещают временно освободившиеся рыночные ниши.

Информацию о возможности участия в форуме жители Псковской области могут получить в псковском Центре «Мой бизнес». Организация также предлагает консультации по открытию собственного дела и по вопросам ведения бизнеса, принять участие в обучающих и информационных мероприятиях, воспользоваться льготным микрозаймом, получить содействие в расширении бизнеса для выхода на экспорт, для модернизации и технического перевооружения производства и прочие услуги.

Напомним, первый форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года, второй форум - в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, опубликовано 35 тысяч идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Сейчас АСИ и Фонд Росконгресс помогают авторам инициатив в преодолении административных барьеров, поиске финансирования и продвижении на международном уровне. Также с проектами работают региональные управленческие команды.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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