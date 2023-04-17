Около 50 псковских производств могут заявить о себе на всю страну

18:05, 17 апреля 2023, ПАИ

Около 50 псковских производств могут подать заявку на Всероссийский конкурс лучших новых отечественных брендов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», инициированный президентом России, и заявить о себе на всю страну. Об этом сообщил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Цель конкурса — поддержать развитие местных, локальных российских брендов, которые есть в регионах, для того чтобы как можно больше людей, жителей нашей страны узнали о том, что да, действительно, есть большое количество хороших производителей, которые выпускают различную продукцию, особенно акцентировать внимание на тех направлениях, в которых происходило в прошлом году импортозамещение, ввиду того что иностранные бренды уходили, в том числе и из России», — сказал он.

Андрей Михеев отметил, что на конкурсе будут рассматриваться бренды пяти категорий: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии.

«Мы уже внутри посмотрели, собрали информацию. Мы уже порядка пяти десятков местных компаний не то что определили, но посмотрели, подумали, кому это могло бы быть интересно. Подавать заявки будут всё равно сами компании на площадке форума. Мы со своей стороны сейчас работаем с предприятиями, компаниями, оказываем помощь в подаче и регистрации заявок. Сейчас работа идёт полным ходом», — подчеркнул Андрей Михеев.

По итогам подачи заявок конкурсное жюри определит до пяти брендов-победителей на региональном уровне. Также из всех региональных победителей выберут пять федеральных победителей конкурса. «Как было анонсировано, награды будет вручать высшее руководство страны на самом этом форуме», — отметил Андрей Михеев.

Он добавил, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит большую работу с партнёрами конкурса, чтобы помочь с продвижением на электронных площадках и предоставить дополнительные меры поддержки на конгрессно-выставочных мероприятиях. Среди партнёров — Фонд Росконгресс, а также ряд других партнёров, в том числе и центры компетенций по повышению производительности труда.

«Партнёров конкурса очень много, и ожидается, что дополнительные меры поддержки победителям будут оказаны, чтобы их бизнес масштабировать, продвигать в дальнейшем на территории региона и в целом России», — уточнил Андрей Михеев.

По его словам, если брендам удастся пробиться и попасть в финальную пятёрку, то о них узнает вся страна.