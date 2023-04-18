Владимир Путин проведёт встречу с Михаилом Ведерниковым

12:50, 18 апреля 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин 18 апреля примет с докладом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодня, уже по возвращении из зоны СВО, президент работает из Ново-Огарево, продолжит разные встречи, в том числе у него будет с докладом глава Псковской области Ведерников», - сказал Песков.

По его словам, «президент традиционно работает по региональной тематике».