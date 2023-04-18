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Спорт

Псковичей приглашают к участию в конкурсе добровольчества

Жители Псковской области смогут принять участие во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс проводится с целью создания условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Псковской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, и в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование».

Оператором конкурса в регионе выступит Управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Телефоны для справок: 8 (8112) 299–147 Васюцкая Яна Сергеевна, 8 (8112) 299–527 Сабитов Марат Зинурович.

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