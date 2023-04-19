Пскович стал победителем Всероссийской олимпиады по избирательному праву

16:31, 19 апреля 2023, ПАИ

Одиннадцатиклассник из Пскова победил во Всероссийской олимпиаде по избирательному праву. Торжественное награждение лучших прошло в Центральной избирательной комиссии России. Об этом сообщается в телеграм-канале облизбиркома.

Победителем олимпиады стал Мартин Яковлев, учащийся 11 класса школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова. На протяжении полугода он успешно справлялся с этапами олимпиады и показывал свои знания избирательного права и процесса.

18 апреля на базе университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) состоялись заключительные испытания для финалистов Всероссийской олимпиады. На игровой дорожке интеллектуальной игры псковский участник успешно набрал 10 баллов из 10-ти возможных, став победителем олимпиады.

«Поздравляем Мартина с высокими результатами и желаем новых побед! Впервые учащийся из нашего региона смог достичь таких успехов в олимпиаде. И отдельно благодарим его наставника, председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову за подготовку старшеклассника. А также депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова за содействие в организации поездки и поддержку!» - отметили в Избирательной комиссии региона.