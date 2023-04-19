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Происшествия

На улице в Великих Луках ограбили женщину

На улице в Великих Луках ограбили женщину. Злоумышленнику, подозреваемому в совершении разбойного нападения, не удалось скрыться от полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 17 апреля у дома на проспекте Ленина незнакомец похитил у проходившей мимо женщины сумку с сотовым телефоном, деньгами, банковской картой и золотой цепочкой. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции незамедлительно провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В результате подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Им оказался безработный, неоднократно судимый 45-летний мужчина. Он дал признательные показания. Все похищенное изъято.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Ведется расследование.

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