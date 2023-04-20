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Политика

Школы для глав волостей предложил организовать псковский депутат

Школы для глав волостей предложил организовать депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Он отметил, что в России проходит масштабная реформа государственного строительства в целом. Поправки в Конституцию можно рассматривать как старт этих изменений.

«Абсолютно верно, что следующим шагом стали муниципальные реформы. То есть мы движемся поступательно: снизу вверх, с волосного уровня на федеральный. Сейчас муниципальная реформа призвана упростить управление на местах, сделать его эффективным и, самое главное, ввести четкие рамки ответственности муниципальных чиновников. Не секрет, что при старой системе полномочия дублировались, размывались, а иногда просто терялись. Банально, если вы живете на границе волостей или на линии, где делятся земли района и волости, вы зачастую не знаете, куда и кому звонить по простейшим вопросам», - отметил Маковский.

В Псковской области в муниципальные округа в 2023 году преобразуют восемь районов. «Считаю, что это даст им резкий толчок в развитии. Уверен, что и главы остальных райоов с нетерпением ждут старта реформы на их территории, - уверен депутат. - Хочу отметить еще один важный момент - открытие в России школы мэров. Это прекрасная новость, потому что городом должен руководить подготовленный управленец, который обладает хорошим набором компетенций».

«Я выступаю за то, чтобы в регионах России были школы глав волостей. Органы государственной власти совместно с университетами должны создавать кадровую скамейку на постоянной основе. Ротация кадров - это залог успешной комфортной жизни граждан», - заключил Андрей Маковский.

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